In Österreich sind Betrügerbanden unterwegs, die mit verschiedensten, unlauteren Methoden und Tricks versuchen, Geld zu machen – das Bundeskriminalamt des BM f. Inneres hat eine (lange) Liste verschiedenster Betrügereien hier aufgelistet. Die jüngste Masche der Betrüger – Vorgaukeln eines Servicedienstleisters im Installations- und Reparaturbereich. Das kann nicht nur teuer, sondern auch lebensgefährlich werden (wenn z. B. bei Gasgeräten gepfuscht wird).

„Die Betrugsmasche betrifft unterschiedliche Unternehmen in ganz Österreich und ist immer ähnlich: Unbefugte geben sich fälschlich als Mitarbeitende des jeweiligen Kundendienstes aus und setzen dabei betrügerische Handlungen. Wir von Vaillant wollen nun mit einer Informationsoffensive gegensteuern und potenzielle Opfer vor möglichem Schaden bewahren“, erklärt Alexander Kaufmann, Leitung Werkskundendienst Vaillant Group Austria.

Die bislang dokumentierten Betrugsfälle konzentrieren sich vor allem auf Ballungsräume und betreffen insbesondere Installations- und Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit Gasthermen. Der Schaden wurde meist nur vermeintlich behoben und es wurden überhöhte, in keiner Weise gerechtfertigte Rechnungen gestellt. Heiztechnikspezialist Vaillant appelliert daher, in Bezug auf entsprechende Reparaturdienstleistungen grundsätzlich wachsam zu sein und liefert mit einer eigenen Informationskampagne wichtige Anhaltspunkte und nützliche Tipps zum Thema – eine Landing Page wurde dazu eigens eingerichtet.