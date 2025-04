Nach dem Notar-Besuch ist es amtlich (und KEIN Aprilscherz). Mit 1. April 2025 verstärkte sich die Geschäftsführung der e7 energy innovation & engineering GmbH mit Sitz in der legendären Hasengasse in Wien und einem Büro in Ottensheim/OÖ: DI (FH) Gerhard Hofer ist nun Teil der Geschäftsführung.

Hofer ist schon seit April 2008 Mitarbeiter beim e7 Ingenieurbüro für Energie- und Umwelttechnik, verantwortet das Themenfeld Forschung, und beschäftigt sich u. a. mit dem Themengebiet energieeffiziente und klimaschonende Gebäude sowie Quartiere. Jetzt ergänzt DI (FH) Gerhard Hofer das Geschäftsführungsteam. Die beiden e7-Geschäftsführer und Gesellschafter - Christof Amann und Klemens Leutgöb – bleiben natürlich im Amt.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung und frischen Impulsen wird Gerhard dazu beitragen, dass wir unser Unternehmen nachhaltig in die Zukunft führen können“, liest man dazu auf der e7-Webseite.



