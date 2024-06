Die günstigste Art der Klimatisierung stellen mobile Klimageräte dar. Die kann man selber in Betrieb nehmen und man muss den Vermieter nicht fragen oder andere Dinge beachten. Mobile Klimageräte haben aber einen gravierenden Nachteil: Sie sind vergleichsweise laut und kühlen in der Regel nicht so effektiv wie fix installierte Geräte. Und man benötigt einen Schlauch, der (über das geöffnete Fenster) ins Freie führt.

Als kurzfristige Lösung mag diese Variante helfen ‑ langfristig ist es aber sinnvoll, das Geld für ein mobiles Gerät (400 bis 900 Euro) lieber gleich in eine gute Lösung zu investieren („wer billig kauft, kauft teuer und/oder doppelt“).

Die Kühllösung in Form eines Singlesplit-Klimagerätes ist wesentlich komfortabler (weil leiser) und effektiver als die vorher genannte Variante. Ein Innengerät und ein Außengerät bilden dabei eine Einheit, die über eine Kältemittelleitung miteinander verbunden sind. Mit rund 2.000 Euro sollte man für die Klimatisierung eines Raumes (ca. 25 m²; inkl. Installation) kalkulieren – das hängt aber von der Gerätewahl und Leistung, vom Innengerät sowie vom Installationsaufwand ab (kann also günstiger oder teurer ausfallen).

Will man mehr als einen Raum kühlen, sind Multisplit-Klimageräte die beste Wahl.

Ein Außengerät korrespondiert hier mit zwei oder noch mehr Klima-Innengeräten. Die Kosten richten sich dann nach Anzahl und Type der Innengeräte und dem Installationsaufwand – je mehr Räume, desto höher die Investitionskosten.

Bei der Auswahl des Klimagerätes sollte man auf die Energieeffizienzklasse achten. Die muss bei den Geräten angegeben werden und orientiert sich an den Klassen, die man von anderen Elektrogeräten her kennt. Die effizientesten Geräte sind A+++.

Eine Besonderheit am Klimageräte-Markt stellen sogenannte Monoblock-Klimaanlagen ohne Außengerät dar. Die werden im Innenraum an einer Außenwand installiert, in die zwei Kernbohrungen ins Freie gemacht werden müssen. Das Monoblock-Klimagerät wird wie ein Heizkörper an der Innenwand montiert (oder ersetzt den Heizkörper) und braucht nur einen Stromanschluss – schon kann man kühlen, entfeuchten und auch heizen.