Gestartet im Jahr 2004 mit einer Produktion von 200.000 Tonnen, erreicht die Branche heute eine Jahreskapazität von über zwei Millionen Tonnen. Die Zahl der Pelletheizungen ist von 4.000 im Jahr auf 22.000 in 2022 gestiegen, mit Aussicht auf weiteres Wachstum dank staatlicher Förderungen. Über 200.000 österreichische Haushalte nutzen mittlerweile Pellets, eine Zahl, die sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat. Auch international haben sich Pellets als umweltfreundliche Alternative etabliert, mit österreichischen Firmen als führenden Technologieanbietern. So heizt beispielsweise auch das britische Königshaus sein Anwesen mit Heizkesseln made in Austria