Für drei von fünf der Befragten ist eine Pelletsheizung eine attraktive ökologische Alternative und damit die beliebteste Heizform für Wechselwillige. Eine schnelle Installation ist für neun von zehn Befragten ausschlaggebend für einen Heizungstausch. Um einen „Klopapier-Effekt“ wie in der Corona-Zeit zu vermeiden, rät Stefan Ortner, Geschäftsführer von Pelletskessel-Hersteller ÖkoFEN, zum besonnenen Vorgehen: „Beim Heizungstausch sollte man zügig, aber vor allem mit Plan vorgehen, um in den Genuss der hohen Förderungen zu kommen“.

Man sollte einen Termin beim Installateur (m/w/d) vereinbaren, sich über seine Wünsche (und jetzigen Energiekosten) im Klaren sein, und alles in Ruhe besprechen. Ist die Planung abgeschlossen und ein Installationstermin gefunden, geht es recht flott. Der Tausch einer Ölheizung gegen eine neue Pelletsheizung kann in rund 48 Stunden abgeschlossen sein. Das hängt natürlich von den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes, den (Installations-)Wünschen der Besitzer, der Montage-Team-Verfügbarkeit ab und kann auch variieren.

„Das Schöne an Pelletsheizungen ist, dass die Wertschöpfung im Land bleibt“, meint Stefan Ortner. Denn nicht nur das Gros der weltweit hergestellten Pelletsheizungen kommt von österreichischen Herstellern, sondern auch der Brennstoff wird hierzulande produziert.

„Die neuen Heizungstausch-Förderungen zeigen Wirkung bei denen, die von den Förderungen bereits gehört haben. Vier von fünf können sich vorstellen, diese Förderungen für den Heizungstausch in Anspruch zu nehmen. Mit unserer Kampagne wollen wir die Menschen informieren und unterstützen, damit die Energiewende beim Heizen ein Erfolg wird“, so Rakos abschließend.