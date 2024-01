Will man seine alte Heizung durch eine neue ersetzen, gibt es in Österreich seit Jahresbeginn 2024 zwischen 16.000 und 27.500 Euro Förderung für die Umrüstung auf eine Pelletsheizung oder eine Wärmepumpe, in besonderen Fällen sogar 35.893 Euro.

Doch was bedeutet das genau im Einzelfall? Wieviel Geld gibt es in welchem Bundesland? In welchen Fällen werden sämtliche Kosten für den Heizungstausch übernommen und wo ist der Förderantrag konkret zu stellen?

Der Förder-Rechner von ÖkoFEN gibt darauf in nur wenigen Klicks Auskunft. Unter foerderrechner.at ist der webbasierte Rechner für den Heizungstausch ab sofort verfügbar.