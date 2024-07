Besonders bemerkbar macht sich die Investitionszurückhaltung in Deutschland bei Wärmepumpen. Die Hersteller setzten im bisherigen Jahr 2024 (Jänner bis inkl. Mai) 52 % weniger Geräte ab als noch im Vorjahreszeitraum. Das entspricht 74.000 abgesetzten Einheiten in absoluten Zahlen. Dabei hatten die Hersteller gemeinsam mit weiteren Marktpartnern ihre Unterstützung für das von der deutschen Bundesregierung gesteckte Ziel zugesichert, ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen zu installieren. In diesem Kontext haben die Unternehmen teils milliardenschwere Investitionen getätigt, um zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen. In der Prognose geht die Heizungsindustrie davon aus, dass im laufenden Jahr lediglich bis zu 200.000 Wärmepumpen in Deutschland abgesetzt werden.

Die Verunsicherung der Verbraucher spiegelt sich auch in der negativen Marktentwicklung von holzbasierten Heizungen wider – das ist auch für die österreichischen Hersteller, die stark nach Deutschland exportieren, bitter.

Insgesamt ging der Absatz von Biomasseheizungen in Deutschland um 79 % zurück. Innerhalb dieses Segments schrumpfte der Markt für Pelletsheizungen sogar um 81 % (das entspricht 4.000 abgesetzten Geräten)!

Auch bei den Wärmeerzeugern, die mit Gas betrieben werden (der Stückzahl-mäßig größte Markt in Deutschland), gibt es ein sattes Minus beim Geräteabsatz (-35 %). 195.500 Stück wurden von Jänner bis Mai 2024 in Deutschland verkauft.

Einzig bei den mit Öl betriebenen Wärmeerzeugern weist die BDH-Absatzstatistik (Jänner bis Mai 2024) ein Plus von 24 % (47.500 Stück) aus!