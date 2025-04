Egal wo ein Installateurpartner (m/w/d) der GC-Gruppe Österreich gerade ist – ein ABEX-Abholexpressmarkt ist eigentlich immer in der Nähe. Mit dem jüngst eröffneten Abholexpressmarkt in Wels erhöht sich das flächendeckende ABEX-Netz der GC-Gruppe Österreich um einen Standort.

Den Installateurpartnern (m/w/d) bietet der neue ABEX-Markt in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs mit rund 4.000 Artikeln alles, was es für den täglichen Bedarf braucht. „Mit unserem neuen ABEX verdichten wir das flächendeckende Netz an Spontanversorgung“, betont Nino Bresnig, Leiter des ABEX in Wels. „Zusätzlich zum breiten Sortiment bekommen unsere Kund:innen bei uns im ABEX umfassende Beratung und Produkttipps“, ergänzt der ABEX-Leiter.