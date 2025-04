Die Servicequadrat24 GmbH mit Sitz in Linz/OÖ ist Partner für Heiz- und Energielösungen und arbeitet im Auftrag von Installations- und Heizungsfachbetrieben. Die Techniker (m/w/d) des Unternehmens sorgen dafür, dass Heiz- und Kühlanlagen unterschiedlicher Hersteller fachgerecht in Betrieb genommen sowie ordnungsgemäß gewartet und serviciert werden.

Matthias Tanzer übernimmt ab sofort die Geschäftsführung von Servicequadrat. Der gelernte Elektrotechniker befasst sich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema Heizung / erneuerbare Energie und wird in seiner neuen Funktion den strategischen Fokus auf den Ausbau der Serviceleistungen im Sinne des gemeinsamen Erfolges mit den Handwerkspartnern und Kunden (m/w/d) vorantreiben.

„Gerade der Bereich von Heiz- und Energielösungen erleben wir eine sehr starke Dynamik und permanente Weiterentwicklung. Mein oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team optimale, zukunftsfähige Lösungen weiterzuentwickeln, die im Sinne des gemeinsamen Erfolges mit unseren Handwerkspartner:innen stehen!“, betont Matthias Tanzer.

Dank seiner fundierten, umfangreichen Ausbildung, zu der unter anderem technisches Know-how sowie ein Masterstudium in Marketing und Vertrieb gehören, und seiner Tätigkeit in der liefernden Industrie sowie im Großhandel kennt Matthias Tanzer die Bedürfnisse der Branche von verschiedenen Seiten: „Ich bin überzeugt, dass ich meinen Weitblick im Sinne einer übergreifenden, Synergie erzeugenden Zusammenarbeit mit allen Beteiligten optimal einsetzen kann“, bekräftigt der neue Servicequadrat Geschäftsführer Matthias Tanzer.



