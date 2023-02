Gewissermaßen einen „Turbo“ hat Österreichs größte Drogerie nun beim Ausstieg aus Gas eingelegt: Bereits im November sind im Verteilzentrum Enns neue Wasser-/Wasser-Wärmepumpen für Heizung und Kühlung einsatzbereit, das neue dm dialogicum in Salzburg-Wals wird kurzfristig mit Brunnenanlagen zum Heizen und Kühlen nachgerüstet, die mit Jahreswechsel in Betrieb gehen und für die derzeit 104 Filialen, die noch ganz oder teilweise mit Gas versorgt werden, wurde ein ehrgeiziger Masterplan zur Umrüstung in Angriff genommen. Dm Geschäftsführer Thomas Köck erklärt, man schaffe an seinen Zentralstandorten - dem dm dialogicum in Salzburg und dem Verteilzentrum Enns – innerhalb weniger Monate einen Systemwechsel: