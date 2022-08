Die Wärmepumpe, eine Technologie, die bereits 1856 im Salzkammergut (AT), in der Ebenseer Saline, zum Einsatz kam, gewinnt aktuell an Aufmerksamkeit. Klima- und Energiepolitische Themen dürften dafür besondere Anreize geben. Man möchte Wärmepumpen hierbei ein hohes Potential für die Wärmewende und eine Dekarbonisierung des Wärmesektors zuschreiben.

Im Folgenden will die HLK auf aktuelle Produktneuheiten aufmerksam machen, um auch der Branche einen groben Überblick geben zu können.*

* Es wird hier kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben und auch darf die Auswahl arbiträr verstanden werden - es handelt sich hier nur um interessante Meldungen, welche die Redaktion in den letzten Wochen/Monaten zusammentragen hat können.