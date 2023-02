Fracking, die Förderung von Gas aus tieferliegenden Gesteinsschichten durch das Einbringen von Chemikalien, stand in Österreich bisher sowohl gesellschaftlich als auch politisch auf dem Abstellgleis. Doch in Zeiten von Ukrainekrieg, explodierenden Gaspreisen und Energiekrise ist eine neue Diskussion über die heimische Erdgasförderung entbrannt. Das Online Marktforschungsinstitut Marketagent hat daher in einer aktuellen Studie 500 Österreicher*innen zu ihrer Meinung hinsichtlich der Förderung von Schiefergas befragt. Das Fazit: Zwar ist die Einstellung gegenüber Fracking hierzulande weiterhin eher zurückhaltend, neue und umweltfreundlichere Methoden - sogenanntes Bio Fracking - sowie der Druck auf dem Energiemarkt könnten aber ein Umdenken in Gang setzen.