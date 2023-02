Die GC-Gruppe Österreich bietet für InstallateurInnen als auch die liefernde Industrie als zuverlässiger Partner am österreichischen SHK-Markt diverse Lösungen an. Auf der WEBUILD in Wels werden heuer im Rahmen von ELEMENTS, der Ausstellung des Installateurs, Neuheiten, Highlights und Trends für jedes Badezimmer präsentiert. Der ELEMENTS Stand in Halle 21, Nr. B 700 ist dabei sowohl eine Anlaufstelle für EndkundInnen als auch an den SHK-Fachtagen ein beliebter Treffpunkt für Installateur- und Industriepartner.

Einen besonderen Schwerpunkt legt man heuer auf Erneuerbare Energien - so soll am Messestand ein begehbares „Erneuerbaren-Haus“ Einblicke in Möglichkeiten geben, mit denen sich die Energiewende im Einfamilienhaus realisieren lässt.