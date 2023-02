Die GC-GRUPPE ÖSTERREICH ist ein eigentümergeführter Zusammenschluss von neun Unternehmen (GC LINZ HAUSTECHNIK, GC GEBÄUDETECHNIK, ODÖRFER HAUSTECHNIK, SCHMIDT’S HAUSTECHNIK, STEINER HAUSTECHNIK, WAGNER HAUSTECHNIK, WEYLAND HAUSTECHNIK, WIELITSCH HAUSTECHNIK und HTI ÖSTERREICH GmbH). Auf dem österreichischen Markt stehen den Kunden insgesamt 15 ELEMENTS Badausstellungen sowie 35 ABEX-Märkte zur Verfügung. In Summe beschäftigen die neun Unternehmen rund 1000 Mitarbeiter:innen in Österreich. International ist die GC-GRUPPE in 17 Ländern vertreten und bietet als Branchenführer Dienstleistungen und innovative Produkte aus einer Hand für die gesamte Haustechnik aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung sowie für die Sparte Tiefbau und Industrietechnik an.