Die GC-Gruppe Österreich will mit maßgeschneiderten Heizsystemen dafür sorgen, dass die Endkunden in ihrem Zuhause eine Heizlösung vorfinden, die für behagliche Wärme und komfortable Bedienung bei größtmöglicher Energieeffizienz sorgt: „Zufriedene Endkunden bedeuten, dass unsere Installateurpartner tägliche Erfolge feiern können“, sagt Aichinger.



Bei allem Fokus auf Erneuerbare und ihrem wichtigen Beitrag für eine ressourcenschonende Zukunft sei aber auch klar, dass „wir mittelfristig natürlich weiterhin konventionelle Heizlösungen brauchen und unseren Installateurpartnern in diesem Bereich mit Qualitätsprodukten und umfassenden Systemlösungen zur Seite stehen“, so Aichinger.