Eröffnungsevent der GC Linz Haustechnik

Die GC Linz Haustechnik ist seit Anfang des Jahres in Oberösterreich als neuntes und jüngstes Haus der GC-Gruppe Österreich tätig. Seit 01.01.2022 bietet sich das Unternehmen als Ansprechpartner in Sachen Anliegen von Installateurkunden und Industriepartnern mit rund 60 Mitarbeitern an.

Von Lager- und Logistikflächen über einen ABEX-Abholmarkt bis zu persönlichen Ansprechpartnern für Installateur- und Industriekunden bietet die GC Linz Haustechnik alles, um ihre Kunden in der täglichen Arbeit zu unterstützen und punktgenau mit Ware zu versorgen.