Seit vielen Jahrzehnten bietet SOS Kinderdorf unzähligen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in Würde und Geborgenheit aufzuwachsen. Gerade die Schwächsten in der Gesellschaft brauchen einen starken Partner, der sich bedingungslos und mutig für sie einsetzt.

In SOS Kinderdörfern finden junge Menschen aus schwierigen Lebensverhältnissen ein familiäres Umfeld, in dem sie zu sich und ihrer Umgebung Vertrauen aufbauen und zuversichtlich auf ihre Zukunft blicken können. Drei Häuser der GC-Gruppe Österreich – GC Linz Haustechnik, Odörfer Haustechnik und Steiner Haustechnik - unterstützen dieses wichtige Engagement mit Patenschaften für SOS-Kinderdorf-Familien in Tirol, Salzburg, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark.

„Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen, in denen es Zusammenhalt und Rückhalt braucht, ist der Beitrag von SOS-Kinderdorf für das Wohlergehen junger Menschen enorm wichtig“, betont Hans- Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich.