SOS-Kinderdorf ist seit 1986 im Südosten Ungarns tätig, seit 2015 in der Stadt Oroshaza. Die Stadt ist ein Industriezentrum inmitten einer landwirtschaftlich geprägten Region. Die Arbeitslosenrate ist deutlich höher als im ungarischen Durchschnitt – viele Familien leiden unter den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und Armut. Knapp 150 Kinder werden jährlich vom SOS-Kinderdorf Ungarn aufgenommen. Zusammen mit Organisationen vor Ort bildet SOS-Kinderdorf starke Partnerschaften, um Kinder, Jugendliche und junge Mütter zu unterstützen.

Barbara Osinger, vom SOS-Kinderdorf: „Herzlichen Dank an unseren langjährigen Partner TROX, der uns so verlässlich in unserer Arbeit in Österreich und in den benachbarten Ländern unterstützt.“