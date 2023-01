Die GC-Gruppe Österreich ist als Großhandelspartner mit neun Unternehmen in ganz Österreich persönlich und verlässlich für Installateurpartner da. Das Um und Auf dieser Zusammenarbeit ist die zuverlässige, rasche und punktgenaue Lieferung von Waren. Das wird auch durch die österreichweite und überregionale Vernetzung aller GC-Häuser sichergestellt. Für die österreichweite Koordinierung der Logistik der Großhändler-Gruppe zeichnet nun Dietmar Ebner verantwortlich. Der gebürtige Niederösterreicher (51) ist Logistikexperte mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Dietmar Ebner hat sich zum Ziel gesetzt, auch unter den aktuell herausfordernden Bedingungen (Liefer-Engpässe der Industrie, hohe Energiekosten) die Schlagkraft der breit aufgestellten Logistik der GC-Gruppe Österreich weiter zu intensivieren. „Gerade in Zeiten wie diesen müssen sich unsere Kund:innen darauf verlassen können, dass sie ihre bestellte Ware zeitgerecht erhalten. Nur so können sie ihren täglichen Erfolg sichern“, bekräftigt Ebner und fügt hinzu: „Wir als GC-Gruppe Österreich nehmen unsere Verantwortung wahr und sorgen mit unserer starken Logistik dafür, dass die bestellte Ware punktgenau zu unseren Installateurparnter:innen und Kund:innen gelangt.“