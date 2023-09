Für die Hargassner Geschäftsführung war es dabei ein schnelles Wiedersehen mit Landeshauptmann Stelzer. Dieser hatte nämlich erst im Sommer am Firmensitz der Wenger Biomassepioniere den Start eines neuen nachhaltigen Hargassner Großprojektes mit Spatenstich vollzogen. Damit war die Erweiterung des Unternehmens um 32.000 m2 Bruttogeschoßfläche in möglichst nachhaltige Bauweise offiziell eingeleitet.

>> Für nähere Details zum Spatenstich lesen Sie auch: Heiztechnik-Hersteller expandiert mit neuem Service Center

Besonders hervorzuheben ist dabei das erste zu hundert Prozent aus Vollholz errichtete Parkhaus in Österreich. Die Kapazität umfasst knapp 500 (!) Parkplätze sowie E-Ladestationen für dreißig Fahrzeuge. Durch das Holz und der Reduzierung CO 2 -intensiven Stahls und Betons wird langfristig CO 2 gespeichert und eingespart. Das Holz kann man in ferner Zukunft auch wiederverwenden.

Die Neubauten sollen zum größten Teil in der zweiten Jahreshälfte 2024 – rechtzeitig zum vierzigjährigen Jubiläum – in Vollbetrieb gehen. Möglicherweise dann auch wieder in Anwesenheit der heimischen Politspitzen.