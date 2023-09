Julia Mühlbacher

„Ich bin überglücklich, mit Hargassner ein so namhaftes Unternehmen, regional sowie international, repräsentieren zu dürfen. Ich freue mich, durch die Unterstützung meinen sportlichen Zielen noch mehr Fokus verleihen zu können, und möchte mich sehr herzlich bei der Familie Hargassner, allen voran Anton jun. und Markus, für ihr Vertrauen in mich bedanken. Ich will gemeinsam mit Hargassner an die Weltspitze."