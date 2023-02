Am Kulm durften sich die Sportfans zusätzlich über Klimaschutz freuen. Das Team der Veranstalter „Wir sind Kulm“ brennt nicht nur für ihre Skiflug-Show, sondern auch für nachhaltiges Heizen. Verwirklicht mit Hargassner Heiztechnik aus Oberösterreich. Durch das Erwärmen der gesamten Zeltlandschaft mit regionalen Hackschnitzel und Pellets sparten die Veranstalter dieses Jahr 87 Tonnen CO 2 ein. Früher wurden für die benötigten 300.000 Kilowattstunden mehr als 30.000 Liter Heizöl verbraucht. Heuer hat man durch heimische Hackschnitzel und Pellets die Wertschöpfung in Bad Mitterndorf regional verankert.