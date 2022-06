Biomasse rockt das Woodstock der Blasmusik

Jeder „Smart-PK“ Heizkessel bringt einen 175 Liter großen integrierten Vorratsbehälter mit. Bei etwa fünf Minuten Duschen kann man so pro Pelletsfüllung in den 18 Containern ca. 10.000 Festivalbesuchern eine heiße Dusche genießen lassen. Das ist ideal für den Veranstalter, der zukünftig die Biomasse betriebenen mobilen Duschcontainer auch bei weiteren Events einsetzen will.