Der Wettbewerb war in fünf Stationen zu durchlaufen. Die Metalltheorie mit Rechenaufgaben und Wissensfragen auf Lehrabschlussniveau stand schon am ersten Tag an, dann folgte am Samstag gleich das Drehen und Fräsen, bei dem jeweils in 90 Minuten Werkstücke nach Plan mit Passungen, Kegeldrehen und Einstich zu bearbeiten waren.