„Wir sind auch besonders stolz auf unsere hauseigene Lehrwerkstatt. Wichtige Schlüsselpositionen besetzen wir gerne mit unseren früheren Hargassner-Lehrlingen“, so Geschäftsführer Markus Hargassner. Die Lehre wird vielfältig gestaltet und zusätzlich werden laufend Aus- und Weiterbildungen angeboten. Auch eine Lehre mit Matura ist bei Hargassner seit längerem schon möglich und wird aktiv gefördert. Daneben gibt es für Lehrlinge auch viele Workshops und Freizeitmöglichkeiten.

Das Unternehmen bietet seiner Belegschaft in Weng die Möglichkeit, in einem innovativen und internationalen Arbeitsumfeld tätig zu sein, und das Ganze in einem familiären Arbeitsklima gemeinsam mit der Familie Hargassner. Die Mitarbeiter und ein ganzen Entwicklungsteam danken es – sie bringen aktiv ihre Ideen ein und arbeiten engagiert an der Zukunft des Heizens mit.