Die besonders beliebte Niedertemperaturkessel-Serie Nano-PK 6 – 32 kW bringt durch ihren vollautomatischen Betrieb (Zündung, Entaschung, Reinigung, etc.) besten Komfort. Hohe Verbrennungstemperaturen und Lambdasonde-geregelte Brennstofferkennung garantieren effektivste Wirkungsgrade. Der sehr kompakte Kessel benötigt nur 0,45m² Platz und lässt sich daher sehr gut in kleineren Technikräumen oder Nischen verbauen. Durch das moderne Design in Weiß und Anthrazit ist er auch bei Aufstellung in Wohn- oder Flurbereichen optisch ansprechend. Die integrierten Hydraulikmodule verkürzen beim Einbau den Aufwand für Installation und Montage. Die Öffnungen vorne und oben vereinfachen im weiteren Betrieb die Wartung.