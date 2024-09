In der Sendung vom 26.09.2024 berichtete das ORF-Wirtschaftsmagazin ECO nicht nur über mögliche Preisabsprachen zum Hochwasserschutz-Bau in Niederösterreich, sondern auch über hohe Kosten und Ärger mit der Fernwärme.

Fernwärme/ -kälte wird zwar als klimafreundliche Möglichkeit zum Heizen/ Kühlen gesehen und daher seitens der Politik und Energieversorger stark forciert, aber es gibt auch einige Beschwerden sowie Schattenseiten bei dieser leitungsgebundenen Energievariante. Die Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der WKÖ warnte bereits 2022 vor einer möglichen Zentralisierungsverpflichtung der Wärmeversorgung bzw. auch Fernwärme (damals im Umfeld des Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes).

Intransparente Preisgestaltung, totale Abhängigkeit/ weil keine Möglichkeit besteht, den Anbieter zu wechseln, und stark gestiegene Preise sind die häufigsten Klagen über Fernwärme. Daran ändert auch nichts daran, dass Endkunden (m/w/d) seit Dezember 2023 auf der Plattform waermepreise.at für die Wärme- und Kältetarife verschiedener Anbieter in Österreich vergleichen können (was nützt es, wenn Kunden den Anbieter nicht wechseln können?).

Vor allem in den letzten zwei Jahren stöhnten und staunten viele Fernwärme-Nutzer (m/w/d) über die stark gestiegenen Kosten. Die 92 %-Teuerung bei Fernwärme in Wien sorgte 2022 ebenso für starken Wirbel, wie die in ECO dargestellten Teuerungen der Fernwärme für Kunden (m/w/d) in Trofaiach/ Stmk, wo sich die Preise verdreifacht haben! Ähnlich wie beim Ökostrom, dessen Preis in den letzten Jahren durch die internationalen Marktgegebenheiten steigen konnte, obwohl als „unabhängig und regional“ beworben, verhält es sich auch bei manchen Fernwärme-Angeboten quer durch Österreich. Eine Verbraucherschützerin spricht die Situation in ECO geradewegs aus: „Gefangen in der Fernwärme“ lautet ihre Situationsbeschreibung für viele Fernwärme-Kunden (m/w/d) in Österreich. Die nächste Regierung wird sich des Themas annehmen müssen, denn der Ruf nach Reformen bei der Fernwärme wird lauter. Einen ersten Schritt hat der Fachverband Gas Wärme Ende 2023 mit externer juristischer Beratung gesetzt und einen Verhaltenskodex für die Fernwärmebranche erarbeitet.

Wer die ECO-Sendung vom 26.09.2024 nachsehen möchte, kann das bei ORF-ON hier tun.



