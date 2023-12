Seit Herbst 2023 haben verpflichtete Unternehmen Informationen zu ihren Tarifen gemeldet. Verpflichtete Unternehmen sind solche, die eine gemeinsame Versorgungsanlage (im eigenen Namen) betreiben und Wärme oder Kälte an mehr als 30 Abnehmer weitergeben (oder Wärme/ Kälte vom Erzeuger übernehmen und im eigenen Namen an die Abnehmer weitergeben). Also z. B. Fernheizkraftwerk-Betreiber.

Mit Starbeginn von waermepreis.at wurden 273 Tarife von 67 verpflichteten Unternehmen eingetragen. Die Tarifübersicht wird laufend um Unternehmen, die bislang noch nicht gemeldet haben, aktualisiert.

Die Tarifübersicht enthält eine (filterbare) Liste mit Informationen zum Namen und Bundesland des Wärme-Abgebers, die Art der Versorgung, den Arbeitspreis (verbrauchsabhängig) und den Grundpreis (unabhängig vom Verbrauch).

Die gelisteten Tarifdaten offenbaren mitunter große Unterschiede: So liegt etwa der Arbeitspreis des günstigsten Fern-/ Nahwärme-Anbieters in Kärnten bei 41,86 Euro/MWh und der des teuersten Anbieters bei 215,98 Euro/ MWh in der Steiermark.

Um Enttäuschungen bei Endkunden (m/w/d) vorzubeugen, der Hinweis: Man kann zwar die Wärmepreise vergleichen (und evtl. den eigenen Anbieter damit konfrontieren) - ein Wechsel zu einem anderen oder dem günstigsten Fern-/Nahwärme-Anbieter ist wegen des lokalen Rohrnetzes aber nicht möglich (außer man zieht um).

Hier gelangen Sie zur Tarifübersicht von waermepreis.at.