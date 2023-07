Steinbrecher (überlegt): Ich frage mich auch hin und wieder, ob Digitalisierung generell ein Risiko oder aber eine Chance darstellt. Was auf jeden Fall Fakt ist: die Babyboomer-Generation geht bald in Pension und wird am Arbeitsmarkt große Lücken hinterlassen. Arbeitskräftemangel wird zunehmend zum Problem. Hier gilt es zu überlegen, wie wir die Standards und Leistungen, die wir unseren Installateuren jetzt bieten, auch in Zukunft bereitstellen können und wie wir unseren Wirtschaftsstandort halten können. In diesen Bereichen wird die Digitalisierung eine große Unterstützung sein. Aber sie wird und soll den Menschen nicht ersetzen! Zumal es viele Dinge gibt, wie beispielsweise Empathie oder Empfindungen, die eine KI nie leisten kann. Aber wenn man KIs dort einsetzen kann, wo Personal fehlt, oder um Mitarbeiter zu entlasten, dann wird sie zur Chance.

>>> Lesen Sie auch: Ohne Fachkräfte keine Energiewende