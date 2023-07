Das Institut für Mineralölprodukte und Umweltanalytik ZT-GesmbH (IMU) ist seit über 30 Jahren als Prüfstelle im Bereich mineralölbasischer und biogener Kraft- und Brennstoffe tätig. Mit seinem Qualiätsmanagement versucht sich IMU kontinuierlich zu verbessern, um weiterhin ein zuverlässiger Partner als unabhängige Prüfstelle für Industrie und Handel zu sein. In den vergangenen Jahren konnte dabei ein kompetentes Mikrobiologielabor mit entsprechend geschultem Personal aufgebaut werden. Kürzlich ist die IMU mit ihrem Prüfstellenlabor von Wien nach Klosterneuburg (NÖ) umgezogen und hat sich dabei bei der Firma Electrovag Metall-Glaseinschmelzungs GmbH eingemietet.

Um adäquate Laborbedingungen im neuen Gebäude erreichen zu können, wurde eine dementsprechende Klima-/Kälte und Lüftungstechnik unabdingbar. Besonders durch den Umgang mit Kraft- und Brennstoffen im Labor setzte sich zusätzlich folgende Anforderung an dieselbe. Eine Hauptaufgabe der Lüftungsanlage beispielsweise sollte darin liegen, eine explosionsfähige Atmosphäre zu verhindern. Aber auch entsprechende Hygienestandards und konstante Temperaturverhältnisse wie eine zugluftfreie Luftverteilung im Laborinneren setzten dabei höchste Anforderungen an das technische Gesamtkonzept.

Im Rahmen des Umzuges in das neue Gebäude wurde die Gebäudetechnik am neuen Standort in Klosterneuburg an ebensolche Anforderungen angepasst. Spannend ist dabei, wie neben dem recht schwierigen Anforderungsprofil an Planer und Ausführende – weil es eben um die Gewährleistung besonderer Laborverhältnisse geht – eine elegant umgesetzte, energieeffiziente Klima-/Kälte- und Lüftungstechnik realisiert werden konnte. Die Firma Aerovent und Ing. Heimo Hochmayer konnten dabei das Planungskonzept, das ebenso in Zusammenarbeit mit Herrn Mag. Dipl.-Ing. Dr. Erwin K. Hoffelner erarbeitet und eingereicht wurde, erfolgreich in eine Umsetzung bringen.