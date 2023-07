Bereits 2018 eröffnete Panasonic das Werk in Pilsen (CZ) zur Produktion der Aquarea-Innenmodule. Seitdem wurde die Produktionskapazität schrittweise bis zur vollständigen Produktpalette von Innen- und Außengeräten erweitert, so dass nun die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen-Außengeräte der Generation Aquarea L in Pilsen produziert werden konnten. Diese Maßnahme beschleunigt die Markteinführung und ermöglicht es Panasonic, die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen und energieeffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen in Europa zu befriedigen. Darüber hinaus verbessert die lokale Produktion die Fähigkeit, schnell auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren, da sich Produktion und Kunden in derselben Region befinden. Zusammen mit dem R&D-Zentrum in Deutschland stärkt Panasonic Heating & Cooling Solutions so seine Aktivitäten auf dem europäischen Markt und kann schneller auf das Feedback von Installationspartnern sowie europäischen Haushalten und Unternehmen reagieren.

>>> Lesen Sie auch: Drei Big Player der Wärmewende

Europa erlebt derzeit einen signifikanten Wandel im Energiemix, der eine Reduzierung des Einsatzes von Gas und anderen fossilen Brennstoffen zugunsten einer verstärkten Elektrifizierung vorsieht. Aufgrund des gestiegenen Umweltbewusstseins und der aktuellen Energieversorgungssituation muss auch Panasonic mit zusätzlichen Produktionskapazitäten der steigenden Nachfrage gerecht werden. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen der Aquarea L-Generation, die nun vollständig in Europa produziert werden, setzen auf das natürliche Kältemittel R290 mit einem geringen Treibhauspotenzial (GWP) von 3 und bieten so eine besonders energieeffiziente und nachhaltige Lösung.