Um die große Wärmepumpen-Nachfrage in Europa zu befriedigen, investiert Panasonic bis zum 31. März 2026 rund 50 Milliarden Yen (ca. 350 Mio. Euro) – damit werden u. a. die Produktionskapazitäten in den Fabriken in der Tschechischen Republik und in Malaysia erhöht. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Jahr 2023 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa für den Bereich Luftqualität und Klimatisierung, einschließlich Luft-/Wasser-Wärmepumpen, eröffnen, um die technologischen Entwicklungskapazitäten zu erhöhen und so schnell auf lokale Bedürfnisse reagieren zu können.