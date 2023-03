Dass Panasonic Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel anbietet, ist ein Novum. Was bedeutet das für die Fachhandwerkspartner?

Kerschbaum: Panasonic ist meines Wissens nach der erste japanische Hersteller, der eine neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe zur Beheizung von Wohnhäusern mit natürlichem Kältemittel auf den Markt bringt. Für die L-Reihe hat Panasonic den Propan-Verdichter auch in Eigenregie neu entwickelt.

Für die Fachhandwerkspartner ändert sich mit den Monoblockgeräten der Aquarea L-Reihe, die das natürliche Kältemittel Propan (R290; GWP: 3) verwenden, fast gar nichts. Die Außengeräte bieten ein hohes Maß an Sicherheit, da die Geräte hermetisch abgedichtet sind, Ex-geschützte Boxen aufweisen. Im Vorlauf befindet sich z. B. ein Kältemittelsammler – sollte es zu einer Leckage kommen, wird das Propan aus dem Wasser gefiltert und kann somit nicht ins Gebäude gelangen. Die Hydro-Module sind optisch 1 zu 1 jene, die auch bei der Aquarea K-Reihe eingesetzt werden. Der Endkunde sieht überhaupt keinen Unterschied.

Bei der Aquarea L-Reihe (mit R290) muss lediglich bedacht werden, dass zwischen Außen- und Innengerät eine hydraulische Verbindung notwendig ist. Man muss sich also Gedanken über den Frostschutz machen.

Nur bei der Wahl des Aufstellungsortes der Außengeräte sind einige Parameter zu beachten – zum Beispiel darf sich in der unmittelbaren Nähe des Außengerätes kein Kellerfenster oder eine Schachtöffnung befinden. Und natürlich sollten – wie bei allen anderen Außengeräten auch – Schallschutz-Anforderungen eingehalten werden. Abgesehen von den genannten Parametern, können die Außengeräte wie bisher einfach und flexibel installiert werden.

Die neue Aquarea L-Serie wurde entwickelt, um die Eigenschaften des Kältemittels R290 optimal zu nutzen – sie erreicht eine Wasseraustrittstemperatur von bis zu 75° C selbst bei -10° C Außentemperatur. Die L-Serie eignet sich daher insbesondere für den Einsatz zum Heizungstausch bzw. dort, wo hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden.

Während die Aquarea L-Reihe also eine hydraulische Verbindung nutzt, verfügen die mit dem Kältemittel R32 betriebenen Split-Wärmepumpen der Aquarea K-Reihe über eine Kältemittelverbindung zwischen Außen- und Innengerät.