Zukunftssichere Kältetechnik für die Gewerbekühlung

Mit der neue Geräteserie Champ CH von Rivacold CI ist man mit dem Kältemittel Propan (R290) auch bei der Gewerbekühlung für die Zukunft gerüstet.

Fünf Modelle für die Normalkühlung decken den Leistungsbereich zwischen 8 und 20 kW ab. Im Parallelbetrieb sind bis zu vier Geräte im Master-Slave Modus kombinierbar. Komplettiert wird das Systemangebot durch ein Hydraulikmodul mit Wasserspeicher, Armaturen und drehzahlgeregelten Verbraucherpumpen in den drei Speichergrößen 200, 300 und 600 Liter.

Die neue Gerätegeneration Champ CH vereint zudem verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Kühl- und Energieeffizienz. Dazu zählen elektronisch gesteuerte Bypass- und Expansionsventile in Verbindung mit einem optimierten Plattenverdampfer, hocheffiziente Speicherladepumpen, sowie Verflüssigerlüfter mit EC-Motoren, was in Summe die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung übertrifft.