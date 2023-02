Die Teams von Vathauer MedTech, DeTec und FabricAir haben auf die aktuelle Lage reagiert und gemeinsam eine innovative Lösung entwickelt, die kostengünstig und effizient ist: ein mobiles Lüftungsgerät, um die Luft in Innenräumen zu filtern. Der intelligente Raumluftreiniger wurde von Vathauer MedTech (eine Geschäftseinheit der MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH & Co. KG) entwickelt, die Montage, Planung und Schulung vor Ort erfolgt durch DeTec und die Textilkanäle für die Luftverteilung stammen von FabricAir. Das System ist individuell konfigurierbar (Raumgröße, Farbwunsch), rasch installiert und sofort betriebsbereit dank “normalem Steckdosenanschluss“.

Die Länge der Textilkanälesowie das Strömungsmodell sind individuell anpassbar. Je nach Standort des Gerätes können also kürzere oder längere Kanäle an der Decke mittels Schienen mit Seilabhängung montiert werden. Das robuste Gewebe kann in Segmente geteilt werden und einfach in der Waschmaschine gewaschen werden. Darüber hinaus bildet sich ein Luftfilm um den Textilkanal, welcher die Bildung von Staub und Dreck verhindert.

Dr. Marc Vathauer, Geschäftsführer von MSF-Vathauer Antriebstechnik, Frank Meyer zur Heide von DeTec und Richard Priebe von FabricAir haben sich ein klares Ziel gesetzt: „In jeder Schule und jeder Kindertagesstätte soll ein angenehmes Raumklima mit sauberer Luft gewährleistet werden. Dafür entwickeln wir gerne unsere Produkte“, so sind sich alle Beteiligten und Verantwortlichen einig.