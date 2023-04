Für eine Energiewende wird u.a. neben dem Ausbau Erneuerbarer Energien auch ein Ausbau der Stromnetze wie ein Ausbau von Speicheranlagen essenziell. Dass die Energiewende sogar eine Netzwende sei, wurde von Michael Strugl, Präsident von Oesterreichs Energie, in seinem Eröffnungs-Statement beim Anfang November 2022 abgehaltenen Trendforum der Interessenvertretung der E-Wirtschaft pointiert. Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, meinte dazumal ergänzend im Rahmen dieser Veranstaltung, beim Netzausbau gelte es jetzt vom Reden ins Tun zu kommen.

>>> Lesen Sie hierzu: „Die Energiewende ist auch eine Netzwende"

Netzausbau ist also eine Sache - der Ausbau von Speicheranlagen eine andere, wenn denn die beiden nicht eher verstrickt gelten. Jedenfalls wird man mit der Meinung einiger Experten konvergent laufen, sieht man in Speicherkonzepten einen Schlüssel für eine nachhaltigere wie effizientere, eine stabilere und resiliente(re) Energieversorgung.



>>> Lesen Sie an dieser Stelle auch: Ohne Wasserstoff keine Energiewende



Dem politischen Feld fällt bei der Umsetzung der Energiewende - und a fortiori, wenn dieselbe eben eine Netzwende und den Ausbau von Speicheranlagen miteinschließt - einiges an Verantwortung und Schaffungskraft zu, sind es nicht diverse Hebel, die umgelegt werden können, um u.a. eine zukunftsorientierte Regulatorik, rasche(re) Verfahren, eine Steigerung der öffentlichen Akzeptanz und letztlich auch Planungssicherheit für Unternehmen, etc. schaffen zu können.



Mit dem Programm „Stromspeicheranlagen“, das 31.03.2023 startete, will der Klima- und Energiefonds nun die Errichtung neuer Speicher bzw. die Erweiterung von bestehenden Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie förden. Für die Förderaktion stehen insgesamt 15 Millionen Euro zur Verfügung, dotiert aus den Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).