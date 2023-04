Das Fensterlüften bringt noch ein weiteres Problem mit sich: Luftfeuchtigkeit entweicht ins Freie. Gerade in sehr kalten Gegenden wie es sie in Österreich gibt, mit lang anhaltenden Kälteperioden, herrscht dann oft zu trockene Raumluft vor. Da kalte Luft deutlich weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit in vielen Innenräumen auf weniger als 30 %. Die Folgen sind gereizte Schleimhäute, brennende Augen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, trockene Haut und erhöhtes Infektionsrisiko. Auch das Inventar aus Holz (z. B. Möbel, Türen oder auch Antiquitäten) kann Schaden nehmen.

Bei einer zu hohen relativen Luftfeuchtigkeit von über 60 % dagegen wird die Verbreitung von Schimmelsporen begünstigt. Wohnraumlüftungsexperte Pluggit ergänzt deshalb ab sofort die Wandgeräte seiner Serie PluggEasy um den Enthalpietauscher EWT. Er bewirkt, dass neben Wärme auch Feuchtigkeit aus der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Der Enthalpietauscher von Pluggit hält die relative Luftfeuchtigkeit eigenständig im idealen, konstanten Rahmen.

Auch in den Sommermonaten funktioniert der Enthalpietauscher effektiv, da er der warmen und tendenziell feuchten Außenluft die Feuchtigkeit entzieht und so die Raumluftfeuchte in einem unkritischen Bereich hält.

Er lässt sich unkompliziert in einem bestehenden PluggEasy-System nachrüsten oder auch direkt bei einem Neubau mit einplanen.