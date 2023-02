Eine konkrete Norm oder Definition für das Plusenergiehaus ist bisher nicht festgeschrieben. Die allgemeinverbreitete Meinung legt den Fokus auf die Energieerzeugung in Bezug auf Warmwasser- sowie Heizbedarf wie auf die Stromerzeugung und möchte dasselbe folgendermaßen verstehen:

Man spricht von einem Gebäude, das mit einem Energieversorgungskonzept ausgestattet ist, welches ein ähnliches jährliches Ziel verfolgt, wie das bei einem Nullenergiehaus der Fall ist. Der Unterschied zu Letzterem besteht darin, dass die jährliche Energiebilanz einen positiven Wert annimmt, dass also - grob gesprochen - mehr Energie erzeugt wird, als verbraucht wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es völlig energieautark sein muss/ist. Abhängig von der Jahreszeit kann es trotzdem Energie von außen beziehen – etwa, wenn die eigene Solaranlage nicht ständig genug Energie zur Deckung des aktuellen Bedarfs produziert. Das Plusenergiehaus stellt von seinem technischen Anspruch her den höchsten Standard dar, auch wenn die Bezeichnung selbst "nicht offiziell" verwendet wird.



In den Energieausweis-Richtlinien, die in Österreich in der ÖNORM H 5055 normativ geregelt sind, ist bis dato noch keine explizite Implementierung für Null-/Plusenergiehäuser gegeben. Diese fallen demnach unter die Energie-Ausweis-Kategorie A++ und erfüllen a fortiori den Passivhaus-Standard.