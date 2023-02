Der Rat für Formgebung prämiert mit den ICONIC AWARDS internationale Bestleistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign und Markenkommunikation. Bewertet werden u. a. das Gesamtkonzept, die Gestaltungsqualität, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Funktionalität der Einreichungen. Bereits im Gründungsjahr des Preises 2013 wurde ATP architekten ingenieure mit dem G3 Shopping Resort in Gerasdorf ausgezeichnet. Weitere „Ikonen“ für ATP-Planungen folgten 2018 mit dem Bildungszentrum in Holzgau, 2019 mit HOFER ALPHA Retail Network in Eberstalzell, 2020 mit dem IWC-Manufakturzentrum in Schaffhausen und 2021 mit dem Shopping- und Stadtteilzentrum ALEJA in Ljubljana.

Die Preisverleihung der ICONIC AWARDS 2022 findet am 5. Oktober im Rahmen der Expo Real in München statt.