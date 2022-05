ATP architekten ingenieure

Mit zwei Projekten gewonnen

Zwei von ATP architekten ingenieure integral geplante Projekte sind „Winner“ in der Kategorie „Public and commercial architecture“ beim diesjährigen BigSEE Architecture Award: der besonders nachhaltige RINGANA campus in St. Johann in der Haide (der in der HLK 3/22 vorgestellt wurde) sowie der Glamour-Campingplatz in Zadar.