Die neuen Luft-/ Wasser-Heizungs-Wärmepumpen in Split- und Monoblock-Ausführung (mit oder ohne WW-Speicher) offeriert RED-RING in Leistungsgrößen von 6 bis 16 kW. Wählt man eine Kaskadenlösung (mit drei Geräten), sind damit z. B. 48 kW realisierbar, womit auch größere Gebäude ausreichend beheizt werden können.

Bei einer der neuen Heizungs-Wärmepumpen-Variante sind Hydromodul und Warmwasser-Speicher in einem Gerät vereint – das vereinfacht die Installation und vermindert zugleich die benötigte Raumfläche.

Für den Sanierungsfall im Einfamilienhaus sind die neuen RED-RING Luft-/Wasser-Wärmepumpen, die mit dem Kältemittel R32 arbeiten, ebenfalls eine interessante Variante, denn sie können bis zu +65° C Vorlauftemperatur liefern – Kunden der Fachhandwerker müssen dadurch ihr Wärmeabgabesystem nicht tauschen (das alte Heizwasser sollte man aber natürlich entsprechend aufbereiten bzw. eine adäquate Neu-Befüllung vornehmen).