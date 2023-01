Folgende Situation: Alle Mitarbeiter des Unternehmens können die Eingangstüre auf einmal nicht mehr benutzen! Aus Sicherheitsgründen muss sie permanent abgeschlossen sein. Der Grund: Ein Teil des (mechanisch-elektronischen) Einsteckschlosses ist kaputt. Glücklicherweise gibt es eine zweite Eingangstüre. Drei Monate lang (!) müssen die 60 Mitarbeiter den anderen Eingang benutzen, denn das benötigte Teil des Einsteckschlosses ist erst in 90 Tagen lieferbar. Ein neues Ersatzschloss ist auch nicht früher lieferbar. Dieses wahre Praxisbeispiel veranschaulicht, was passieren kann, wenn man auf Ersatzteile länger warten muss. Ein anderes (und wahres) Praxisbeispiel: Der Nutzer einer (ca. 15 Jahre alten) Kälteanlage beauftragt seinen Klima-Kälte-Techniker, die defekte Steuerung in Ordnung zu bringen. Der nach einiger Zeit gefundene Fehler: Eine defekte Steuer-Platine. Die Nachfrage beim Hersteller ergibt: Nicht mehr lieferbar. Der Kälte-Klimatechniker muss seinem Auftraggeber mitteilen, dass er wohl oder übel in eine komplett neue Kälteanlage investieren muss. Der Nutzer ist „not amused“, stimmt aber der Neuanlage mit einer Auflage zu – es dürfe nicht mehr dieser Hersteller sein! Ein Leser der HLK teilte mir mit: „Unser Gas befeuerter Kessel eines namhaften Herstellers hatte vor vier Wochen enorme Probleme. Die Firma sandte mit dem Taxi insgesamt drei Schaltplatinen; die dritte Schaltplatine funktionierte dann. Das dauerte den ganzen Tag. Das Haus hier war mehr als 36 Stunden kalt. Und heute sah ich bei einem großen Haus mit rund 30 Wohnungen bei uns in der Nähe drei Wartungsfahrzeuge desselben Herstellers. Die hatten so wie wir auch lange Zeit kalte Wohnungen".

Ein Paradebeispiel dafür, wie es punkto Ersatzteil-Beschaffung NICHT laufen sollte, lieferte die deutsche Bundeswehr. Der Film „Kommando kaputt - was bei der Bundeswehr schief läuft“ von Andreas Orth, legte das schonungslos offen (im Jänner 2020 erstmals im ZDF ausgestrahlt). Es gab Flugzeuge, die nicht fliegen, U-Boote, die nicht tauchen und Panzer, die nicht fahren konnten. Die Einsatzbereitschaft von Panzern, Schiffen, Hubschraubern und Flugzeugen wurde oft mit unter 40 % gemeldet. Einer der im Film genannten Hauptgründe: Mangelnde Ersatzteile(-beschaffung)! So war es z.B. eine Zeit lang für deutsche Marine unmöglich mit allen sechs U-Booten auszufahren, da alle Propeller kaputt waren. Ersatz gab es keinen. Neue Propeller auszuschreiben, zu bestellen und herzustellen dauert Monate. Auf Depot gab es keine. Der Wehrbeauftragte des deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, bezeichnete in „ZDFzoom“ das Beschaffungswesen der deutschen Bundeswehr seinerzeit lakonisch als „organisierte Verantwortungslosigkeit“.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die Film-Beiträge (2020), die Hinweise der Militärs (schon davor) und der Russland-Ukraine-Krieg (2022) dazu geführt, dass die deutsche Bundeswehr nun 100 Mrd. Euro zugeschossen bekommt.