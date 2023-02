Heizkostenverteiler sind unscheinbar und werden direkt am Heizkörper montiert. Sie messen die abgegebene Wärme desselben, woraus sich der Verbrauch ermitteln lässt. Der Kunde muss dafür nicht rechnen, denn das erledigt eine komplexe Software, wobei in die Kalkulation auch die Geometrie, die Art sowie die Größe des Heizkörpers einfließen. Anders als bei den klassischen Messmethoden funktioniert all das, ohne dass ein Ableser die Wohnung betreten muss.

Techem betreibt aktuell fast 1,5 Millionen Heizkostenverteiler in ganz Österreich, davon über eine Million mit Funktechnologie. Damit würden die Heizkosten fair und gesetzeskonform auf die verschiedenen Wohnungen eines Hauses verteilt werden, so Walter Hellein, Verkaufsberater bei Techem. Wichtig ist dafür die korrekte Installation, für die geschultes Personal eingesetzt wird. So müssen die Geräte am richtigen Punkt montiert und es muss geprüft werden, ob der in der Norm vorgesehene Einsatzbereich eingehalten wird. Die Auslesung erfolgt per Funk und in der Regel arbeiten die Verteiler mindestens zehn Jahre wartungsfrei. Smart System nennt man das bei Techem – das heißt weniger Aufwand für die Verwaltung sowie mehr Komfort für die Kunden.