Um die Service- und Beratungsqualität zu steigern, wurde ein Qualitätsprozess in Gang gesetzt, der im Frühjahr 2022 in eine TÜV-Zertifizierung nach der Qualitäts-Management-Norm ISO 9001 münden wird. Zudem soll mit zielgerichteten Aus- und Weiterbildungsangeboten die Attraktivität der Techem Wassertechnik als Arbeitgeber gestärkt werden, „damit auch künftige Mitarbeiter einen guten Grund mehr haben, um sich für die Techem Wassertechnik zu entscheiden“. Weiters investiert das Unternehmen in die Digitalisierung der Vertriebs- und Serviceprozesse. „Damit möchten wir das Serviceerlebnis auf die nächste Stufe heben, mit dem klaren Ziel, die Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern wenn möglich auch zu übertreffen“, so Jelen.