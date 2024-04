Zementherstellung: Von CO2 zu Methan : Young Epcon Award 2024 geht an innovatives Nachwuchsprojekt

Ein großer Nachteil der Zementherstellung ist der hohe CO2-Ausstoß. Im Rahmen des Energiekongresses Epcon in Wien ging daher der Young Epcon Award 2024 an ein Konzept einer Forschergruppe, das fossile CO2-Emissionen in Methan umwandelt.