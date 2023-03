Gegründet wurde die HT Heiztechnik 2007 von den polnischen Ingenieuren Zdzisław Kulpan und Radosław Siłkowski mit dem Ziel, die besten Heizungen in Polen herzustellen. Gestartet wurde zuerst mit der Produktion von Kohlekesseln. Das Unternehmen ist heute ein moderner Hersteller, der Biomassekessel mit einer Leistung von 3,9 kW bis 7 MW, Wärmepumpen und weitere Heizgeräte anbietet. Die Zielgruppen sind sowohl Private als auch Industriebetriebe. Gefertigt wird mit Einsatz eines topaktuellen Maschinenparks aus Laserschneidmaschinen, automatischen Abkantpressen und robotergesteuerten Schweißstationen.



2010 startete die Pelletkessel-Erzeugung. Diese sind mittlerweile das Hauptprodukt der HT Heiztechnik. Derzeit verfügt das Unternehmen über rund 6.000 Quadratmeter Produktionsfläche. Das Angebot umfasst eine große Auswahl an Feuerstätten, die sowohl in Polen als auch in der Ukraine, Litauen, Lettland, der Tschechischen Republik, Moldawien und Ungarn nachgefragt sind.



Wesentlich auf dem Weg zum Spezialisten für Biomassekessel sind technische Innovationen wie dem ersten kompakten Heizkessel „HT One“, der 2018 mit einer Goldmedaille auf der Messe in Poznań ausgezeichnet wurde. Ein Jahr später erfolgte die Zertifizierung der HT-Wärmepumpe und die Eröffnung der Produktionsanlage für Wärmepumpen auf einer Fläche von 2.000 qm. 2020 erhielt die Heiztechnik- Pumpe „Calla Verde Comfort II“ eine MTP-Goldmedaille für hervorragende Betriebsparameter. Sie ist eine der ersten Luftwärmepumpen Europas, die das umweltfreundliche Kältemittel R 452B verwendet. Das Produktsortiment wurde 2021 um zwei weitere kompakte Pelletkessel-Typen erweitert. Jüngster Erfolg war die höchste Auszeichnung der polnischen Ökologiekammer für zwei Produkte - eines aus der Biomassekesselreihe und eine Wärmepumpe.