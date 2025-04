In Villach ist Techem seit mehr als 30 Jahren vertreten, der aktuelle Standort besteht seit über 18 Jahren. In den vergangenen zehn Jahren sind hier 25 neue Arbeitsplätze entstanden, eine sukzessive Vergrößerung des Personalstands ist mittelfristig geplant. Auch in anderen Bundesländern setzt Techem, das in ganz Österreich mit 270 Mitarbeitenden eine halbe Million Wohnungen betreut, auf Wachstum und den Ausbau seiner Services. Im April 2024 wurde in Wien ein neuer Standort in Betrieb genommen, im Juni folgten – ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie von Techem – ein nahezu CO 2 -neutrales Zentrallager sowie ein hauseigenes Speziallabor für Heizungs-, Solar- und Kühlwasseranalytik in Wels/ Oberösterreich.



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!