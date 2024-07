Das neue Wiener Logistikzentrum von Techem, das Platz für 1.200 Paletten bietet, wird nach und nach das bestehende Lager im Innsbrucker Stammhaus sowie kleinere Lager in den Bundesländern ablösen. Bis Ende 2025 sollen alle Waren und Prozesse über den neuen Knotenpunkt im 23. Wiener Gemeindebezirk abgewickelt werden, zumal Wien über fortschrittliche Infrastrukturen und ein gutes Verkehrsnetz verfügt.

Hier wird die gesamte für Österreich bestimmte Produktpalette von Wasser- und Wärme-Zählern, über Smart-Reader, Mittel zur Bekämpfung von Legionellen, Salzen und Dosiermitteln bis Heizspülarmaturen verwaltet und an acht Standorte in ganz Österreich ausgeliefert.

Für das zukunftsweisende Projekt hat Techem den Logistik-Experten Manuel Gostler ins Team geholt. Der versierte Logistiker verantwortet mit seinem Team Planung, Aufbau sowie den späteren Betrieb des Lagers.

„Mit dem neuen Lager bündeln wir die Bestände an einem zentralen Ort und können so den Verwaltungs-, Transport- und Abstimmungsaufwand deutlich minimieren. Das spielt unsere Mitarbeiter*innen für kundenbezogene Tätigkeiten frei und hilft uns, nachhaltig Transportwege zu minimieren und unseren CO 2 -Fußabdruck zu minimieren“, so Gostler.