Die Energiereform GmbH & Co. KG mit Sitz in Hünfeld (Hessen) ist ein Vertriebs- und Serviceunternehmen für hocheffiziente Wärmepumpenlösungen in Deutschland. Das Unternehmen wurde in die LAMBDA Wärmepumpen Gruppe integriert, wie im März/ April 2025 bekanntgegeben wurde.

„Die Integration von Energiereform ermöglicht es uns, unsere technologischen Innovationen noch schneller zum Kunden zu bringen – mit verbesserter Logistik und kurzen Reaktionszeiten im technischen Support“, erklären die beiden Geschäftsführer von LAMBDA Wärmepumpen, Florian Fuchs und Florian Entleitner.

Durch die Eingliederung von Energiereform sichert sich die in Kirchbichl/ Tirol ansässige LAMBDA Wärmepumpen GmbH in Deutschland wichtige Ressourcen (Zentrallager, Mitarbeiter, Kundenservice,…) zur Stärkung der Marktposition.

Die Energiereform GmbH & Co. KG wird bis auf weiteres unter ihrem etablierten Namen geführt. Die operative Leitung übernimmt Clemens Hill, der auch künftig als Geschäftsführer fungiert. Bestehende Verträge, Ansprechpartner und Prozesse bleiben laut Unternehmensaussagen unverändert.

„Die Eingliederung in die LAMBDA Unternehmensfamilie eröffnet neue Entwicklungsmöglichkeiten – für das Unternehmen, unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden. Gemeinsam schaffen wir eine stabile Basis,“ so Clemens Hill, Geschäftsführer der Energiereform GmbH & Co. KG.

LAMDA ist Hersteller von Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel, wurde für seine hocheffizienten Luftwärmepumpen mehrfach prämiert, und konnte in den wenigen Jahren des Bestehens (seit 2019) einen starken Expansionsweg hinlegen. Die Tiroler Gründer zeigen, wie eine zündende Idee zur Verbesserung von Wärmepumpen clever in die Tat umgesetzt, zu Patenten und zu einem florierenden Unternehmen führen kann (wie HLK-Leser in der Print-Ausgabe 10/2021, S. 23 erfuhren).



1 x wöchentlich Meldungen aus der HLK-Branche - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!