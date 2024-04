Der neue Standort in Wien 10 (im myhive Twintower am Wienerberg), der bereits im November 2023 seine Funktion unter Standortleiterin Dragana Janjus aufnahm, wurde am 04. April 2024 offiziell eröffnet.

32 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus den Bereichen Ablesung, Montage, Abrechnung und Vertrieb wurden geschaffen. Von hier aus sollen Anliegen, Services und Lösungen rund um Messtechnik, Wassertechnik und Energieeffizienz reibungslos und effizient abgewickelt werden.

Techem-Geschäftsführer Matthias Göttfert: „Unser klares Ziel ist es, durch Digitalisierung zu einer maximalen Energieeffizienz in Gebäuden beizutragen und zugleich unseren Kunden einen Mehrwert durch Zeit- und Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Wir denken dabei schon heute an morgen: Themen wie Photovoltaik und Abrechnung von Energiegemeinschaften werden Teil der Zukunft im Immobiliensektor sein.“ Aktuell bietet Techem seinen Kunden Webinare zu relevanten Themen wie Photovoltaik, Green Deal, gesetzliche Rahmenbedingungen oder Digitalisierung an, um einen Schritt voraus zu sein.

Auch die vielseitigen Wassertechnik-Lösungen will das Unternehmen seinem Kundenstamm im Osten Österreichs zur Verfügung stellen, wie Techem Wassertechnik-GF Zoran Jelen bei einem Pressegespräch erläuterte. Dazu zählen z. B. Dienstleistungen im Bereich Trinkwasserhygiene für Hauseigentümer oder die Planung/Errichtung/ Wartung von Dosier- und Enthärtungsanlagen. Außerdem wurde über eine brandneue Kooperation informiert. Techem hat sein Portfolio durch die Vertriebskooperation mit dem Tiroler Technologieunternehmen WATERCryst erweitert. „Die BIOCAT Serie von WATERCryst ist die umweltschonende Alternative zur klassischen Enthärtungsanlage. Die Technologie funktioniert ganz ohne Zugabe von Salz, damit kein umweltbelastendes Abwasser produziert wird. Unser Ziel ist es, diese ökologische Kalkschutzlösung im Bereich der österreichischen Wohnungswirtschaft als Standard zu etablieren“, so Zoran Jelen.